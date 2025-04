Lazio Roma, dove vedere il match di campionato in tv e streaming. I dettagli

Lazio Roma, a pochi giorni dalla stracittadina dell’Olimpico di campionato ecco dove poter seguire la sfida in tv e streaming

Archiviata la pesante delusione per la sconfitta contro il Bodo, per la Lazio non c’è un attimo di tregua com’era preventivabile in questo mese di Aprile. I biancocelesti infatti domani saranno nuovamente in campo per la stracittadina contro la Roma.

Il match sarà trasmesso domenica sera alle ore 20.45 e sarà visibile su Dazn in streaming ma non perdete la consueta cronaca testuale su Lazionews24!