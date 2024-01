Lazio Roma, cori a Lukaku e altri disordini: la Curva Nord rischia la squalifica. Le ultime sulla situazione

Cori discriminatori a Lukaku, lanci di fumogeni, bottiglietta in testa a Bove. Queste sono soltanto poche dei fatti presi in considerazione per quanto riguarda Lazio Roma, che ha visto coinvolta la tifoseria biancoceleste.

Come riportato da il Messaggero, Il tifo laziale ora rischia uno stop della Curva Nord, che non sarà scontata in Coppa Italia, ma potrebbe avvenire per il big match di campionato contro il Napoli. Si attende il verdetto tra oggi e domani.