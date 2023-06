In casa Lazio resta sempre viva l’idea di un ritorno di Angelo Peruzzi come team manager: Lotito telefona all’ex portiere

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio resta sempre viva l’idea di un ritorno di Angelo Peruzzi in qualità di team manager.

A tal proposito Claudio Lotito avrebbe già telefonato all’ex portiere proponendogli di tornare a Formello.