Mandas dal ritiro della Grecia: «Nazionale, una grande opportunità, alla Lazio mi hanno detto…» Le parole dle portiere biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Novasports, il portiere della Lazio, Christos Mandas, ha parlato dal ritiro della Nazionale Greca:

«Posso dire che è un’opportunità e un obiettivo personale. Sono molto felice di essere qui. Lo sognavo fin da quando ero piccolo. È abbastanza difficile, ci vogliono anni di lavoro. Ci vuole molto tempo, ci vuole molto lavoro. È bello per la squadra avere molte opzioni sia tra i portieri che in altre posizioni. Cosa mi ha detto la Lazio? Sono molto contenti che io sia in Nazionale. Ho detto loro che non ero mai stato convocato in Nazionale e ora sono molto contenti del mio risultato»