Lazio, oggi relax: domani si torna in campo

Dopo la vittoria di ieri oggi relax per i biancocelesti

Terza uscita stagionale ieri per la Lazio di mister Inzaghi. I biancocelesti hanno battuto per 5-2 (in rete Milinkovic, Immobile, Correa e doppietta di Caicedo) la Triestina rendendosi protagonisti di una bella prestazione. Dopo il match il patron Claudio Lotito ha deciso di portare a cena la squadra insieme a tutto lo staff tecnico e oggi sarà riposo per tutti.

La preparazione prosegue al meglio e quindi Inzaghi ha deciso di concedere ai suoi una giornata di completo relax. La Lazio tornerà quindi ad allenarsi domani mattina sotto le Tre Cime di Lavaredo.