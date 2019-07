AURONZO DAY 10 – Lazio, allenamento extra per tre calciatori. Tutti gli altri a Venezia – VIDEO

Dopo la vittoria di ieri, oggi una giornata di relax per i biancocelesti: qualcuno visita Venezia, qualcun altro resta in palestra

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – In questa giornata di stop, qualcuno sceglie una gita fuori porta: Jony, Lazzari, Luis Alberto, Cataldi, Correa, Adamonis, Proto e Guerrieri vanno alla scoperta di Venezia. Come mostra il numero 10, in una storia di Instagram, alle prese con un taxi sui canali della bellissima città.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – Se l’intera squadra sta approfittando del giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi per qualche momento di relax nel pieno del ritiro, non si sono fermati gli ‘acciaccati’. Si tratta di Strakosha, Luiz Felipe e Leiva, che si sono ritrovati nella palestra dello Zandegiacomo per continuare il recupero dai problemi fisici. Se il portiere si è aggregato alla squadra solamente venerdì, l’ex Liverpool è alle prese con un guaio muscolare, mentre per il brasiliano si tratta di un affaticamento. A loro si è aggiunto Stefan Radu: flessioni e addominali per il romeno.

Terza uscita stagionale ieri per la Lazio di mister Inzaghi. I biancocelesti hanno battuto per 5-2 (in rete Milinkovic, Immobile, Correa e doppietta di Caicedo) la Triestina rendendosi protagonisti di una bella prestazione. Dopo il match il patron Claudio Lotito ha deciso di portare a cena la squadra insieme a tutto lo staff tecnico e oggi sarà riposo per tutti.

La preparazione prosegue al meglio e quindi Inzaghi ha deciso di concedere ai suoi una giornata di completo relax. La Lazio tornerà quindi ad allenarsi domani mattina sotto le Tre Cime di Lavaredo.