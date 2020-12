Lazio, “risvegliati” Rebic e Calhanoglu: non segnavano in A da oltre 5 mesi…

San Siro, la Lazio “risveglia” due interpreti offensivi a digiuno: Calhanoglu e Rebic ritrovano il gol dopo 6 mesi

La Lazio che ha perso a San Siro ha incassato altri tre gol, incrementando un bottivo negativo a livello difensivo che è sotto gli occhi di tutti in questa prima fase di stagione. Se il gol decisivo per i rossoneri è arrivato da Theo Hernandez, in grande spolvero nelle ultime tre gare, con una doppietta al Parma e un super-assist a Reggio Emilia col Sassuolo, le prime due marcature del Diavolo hanno portato la firma di due calciatori che non andavano in rete da una vita. Prima della serata di ieri infatti sia Hakan Calhanoglu che Ante Rebic non trovavano la via della rete in Serie A dallo scorso luglio.