Lazio, risultato POSITIVO per MIGLIORARSI: il confronto con il 2023/24

Lazio al momento a quota 7 punti in classifica, chiamata ad ottenere un risultato positivo per migliorarsi rispetto alla stagione passata

La Lazio targata Marco Baroni, al momento, dopo cinque giornate di campionato, è a quota 7 punti in classifica: conquistati tutti in casa con Venezia, Milan ed Hellas Verona. Ora per i biancocelesti c’è una prova ardua contro il Torino in trasferta, la squadra più in forma attualmente in Serie A.

Nel 2023/2024, dopo sei turni, i capitolini erano a quota 7 punti, complice l’inizio pessimo con la doppia sconfitta contro Lecce e Genoa. Qualora dovesse ottenere almeno un pareggio, Baroni sarebbe avanti nel confronto rispetto alla scorsa stagione.