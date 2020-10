Lazio, rischio di contagio a Bruges: la squadra si “chiude in bolla”

Domani la squadra partirà per la trasferta in Belgio: mercoledì giocherà contro il Bruges. Ecco le misure che adotterà la Lazio per evitare il contagio da Covid-19.

Mignolet, Kossounou e Francique, giocatori del Bruges, una settimana fa sono risultati positivi al Coronavirus. Ieri il club ha comunicato che i nuovi tamponi hanno dato esito negativo. Se il risultato verrà confermato anche oggi, potranno scendere in campo contro la Lazio. La situazione generale desta un po’ di preoccupazione dalle parti di Formello. I biancocelesti, secondo i protocolli Uefa, viaggeranno in totale sicurezza e si “chiuderanno” in un bolla fino al fischio di inizio, lontano da contatti esterni, abbassando così il rischio di contagio. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.