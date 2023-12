Lazio, oggi la ripresa: subito due grandi problemi per Sarri in preparazione alla prossima partita di campionato col Frosinone

La Lazio si ritrova in campo oggi alle 15 a Formello, a termine del pranzo obbligatorio. Due grosse tegole per Sarri verso il Frosinone: le assenze di Immobile e Luis Alberto per infortunio, andranno sostituiti adeguatamente.

Da valutare ci sarà anche Alessio Romagnoli che aveva sentito un fastidio al polpaccio alla vigilia della gara di Empoli. Se non ce la fa per venerdì tornerà nel 2024.