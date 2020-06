Lazio, rinnovo Luis Alberto: un ultimo incontro prima della firma

Lazio, Luis Alberto verso la firma del rinnovo. Lo spagnolo aspetta una chiamata per definire gli ultimi dettagli del contratto

Smentire di aver firmato il rinnovo non signofica che la firma non arriverà. Nessuna ansia, nessun timore, la permanenza di Luis Alberto non è in discussione: vanno solo limati i dettagli, per questo è necessario un altro incontro. Come riporta il Corriere dello Sport, il Mago è in attesa di una chiamata per mettere la sua firma.

L’intesa si è raggiunta sulla base del prolungamento fino al 2025 e ingaggio a 3 milioni bonus inclusi; i rapporti tra la Lazio e l’agenzia del giocatore sono ottimi e tutto potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.