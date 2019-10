Lazio, rinnovata la partnership con la Sartoria Cadorna

Lazio e Sartoria Cadorna rinnovano la loro partnership anche per questa stagione 2019/2020

La S.S. Lazio conferma la partnership con Sartoria Cardona e si mette in posa nello scatto elegante della stagione 2019/2020.

Sartoria Cardona nasce nel 2006 a Roma dove è presente con 6 ateliers, si occupa di sartoria su misura maschile ed accompagna la prima squadra della capitale per il quinto anno consecutivo.

Per quest’anno Sartoria Cardona ha deciso di confezionare gli abiti su misura per la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza con una grisaglia blu navy , con le caratteristiche principali della Sartoria Italiana. La giacca è stata realizzata con la spalla destrutturata, i revers a lancia e le tasche a toppa, mentre il pantalone è stato realizzato con una gamba estremamente asciutta e con il risvolto al fondo. A completamento dell’abito è stata confezionata una camicia bianca in twill doppio ritorto rigorosamente su misura, una scarpa artigianale derby nera, una cravatta fatta a mano con ricamato il logo della S.S. Lazio e per i mesi invernali un cappotto tecnico doppio petto estremamente elegante. La divisa sarà indossata da Inzaghi e i suoi ragazzi nelle occasioni ufficiali della prima squadra della capitale.

Per accompagnare la squadra nelle gare in trasferta Sartoria Cardona ha realizzato anche una divisa informale più confortevole composta da: un pantalone di cotone elasticizzato color tortora, un maglione a collo alto blu navy come l’abito ed un gilet tecnico realizzato in esclusiva per la S.S. Lazio.

Sartoria Cardona e S.S. Lazio, una partnership fondata sull’eleganza e lo stile come valori dentro e fuori dal campo.