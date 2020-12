Lazio, riecco Muriqi: i tifosi aspettano il “pirata”

Vedat Muriqi torna a disposizione di Inzaghi: nella Lazio non ha ancora saputo fare la differenza

Vedat Muriqi è tornato ieri in gruppo. Il giocatore kosovaro, alle prese con infortuni e ricadute in questa prima fase di stagione (in cui è stato anche positivo al Covid), vuole ritagliarsi uno spazio importante all’interno della rosa biancoceleste. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il centravanti, che finora ha stentato a decollare vuole dare il meglio e mettere in luce le qualità per cui la società ha deciso di sborsare una cifra importante nella sessione di mercato estiva.