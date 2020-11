Milinkovic torna ad allenarsi a Formello agli ordini di Inzaghi

‘Dalla Serbia col tampone’, scrive Valerio Cassetta de Il Messaggero. Sì, perchè Sergej milinkovic ha ricevuto il via libera per interrompere l’isolamento e si è sottoposto alle visite di idoneità sportiva con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio. L’ultimo test molecolare ha dato esito negativo, dunque in serata il serbo parteciperà all’allenamento agli ordini di Inzaghi e domenica ci sarà dal 1′ con l’Udinese.