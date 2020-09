Lazio, retroscena Muriqi: il PSG ci ha provato in extremis

I campioni di Francia avrebbero provato ad inserirsi nella trattativa tra Lazio e Vedat Muriqi.

Vedat Muriqi vestirà la maglia biancoceleste. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore dovrebbe essere nella Capitale domenica: in quesiti giorni si trova ad Istanbul, dove sta sbrigando alcune pratiche prima della partenza.

Spunta anche un retroscena: il Paris Saint Germain avrebbe infatti provato ad inserirsi in extremis nella trattativa, ma il giocatore e il club biancoceleste avevano già trovato l’accordo.