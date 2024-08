Lazio, Repubblica AVVERTE: «NON si deve DIPENDERE dalla vecchia guardia. E l'attacco titolare contro il Frosinone...»

Lazio, l’avvertimento di Repubblica sulla situazione biancoceleste dopo l’amichevole contro il Frosinone: il commento

Su Repubblica si parla della nuova Lazio di Marco Baroni, con un velo di preoccupazione dopo l’amichevole vinta 2-0 contro il Frosinone.

IL COMMENTO – «La nuova Lazio nel segno dei vecchi. Questo quello che è uscito fuori dopo l’amichevole vinta per 2-0 contro il Frosinone al “Benito Stirpe”, dove Zaccagni e Vecino hanno messo in mostra una squadra che ad oggi non può fare a meno delle antiche certezze. Che male non fa, questo è chiaro, ma inevitabilmente porta anche a dovute riflessioni. Partendo dalle note liete: la Lazio di Baroni assume la sua identità ogni giorno che passa. L’intensità richiesta dal tecnico c’è, si pressa a tutto campo, cercando il recupero della sfera per poi attaccare gli spazi con velocità. Ma nel complesso tutti i giocatori hanno voglia di apprendere e dimostrare, questo è indubbio. Ma non basta. E qui si passa alle note meno liete, specie per quanto riguarda la zona gol. Perché contro il Frosinone la Lazio ha sprecato tante, troppe occasioni da gol. Il che fa più rumore se si guarda in Turchia, zona Besiktas, dove Immobile è stato capace di esordire in Supercoppa turca con una doppietta. E la preoccupazione un po’ sale. Perché Noslin è risultato sprecone, e Castellanos (entrato nella ripresa) non è che abbia fatto meglio; quindi, zero gol da parte di quello che dovrebbe essere l’attacco laziale per tutta la prossima stagione. Tradotto: la risolve la vecchia guardia. E non si deve dipendere da essa».