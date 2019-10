Lazio Rennes, Canigiani: «Venduti circa 5 mila biglietti. Chiusi i distinti Sud est»

Il responsabile del marketing Marco Canigiani, ha parlato della vendita dei biglietti di Lazio-Rennes

Ecco le parole a Lazio Style Radio del responsabile del marketing biancoceleste: «Per la sfida di giovedì contro il Rennes sono stati venduti circa 5 mila biglietti, l’andamento è ancora lento. Ci sono sconti per gli Under 16 e ingressi gratuiti per gli Under 14. Speriamo che ci sarà una cornice di pubblico degna di una sfida internazionale, anche per dare una bella immagine all’estero».

SETTORE CHIUSO – «Dobbiamo scontare un turno di squalifica, in seguito alla decisione presa dalla Uefa, con un settore chiuso e abbiamo scelto di chiudere i Distinti Sud-Est. Stiamo lavorando su altri aspetti: sia per l’apertura del nuovo negozio in centro che per nuove modalità di trasporto per la partite. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti a tal proposito».