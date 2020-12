Lazio, Reina torna da ex a San Siro, lo stadio dell’esordio di Strakosha

Nella lunghissima e gloriosa carriera di Pepe Reina non poteva mancare un club prestigioso e dalla storia altisonante come il Milan. Dopo Barcellona, Liverpool, Napoli, l’estremo difensore spagnolo ha giocato in maglia rossonera dal 2018 al 2020, affrontando anche la Lazio a San Siro, e venendo sconfitto. Era la semifinale di ritorno di Coppa Italia, e il classe 1982 parò di tutto a Ciro Immobile e compagni prima di essere trafitto al 58’ da Correa con un tocco ravvicinato. Dopo il Milan, Pepe è passato all’Aston Villa per assaggiare ancora l’atmosfera della Premier League. Mercoledì sera, ecco la seconda ex compagine di fila per Reina, che dopo aver battuto il “suo” Napoli vuole sfidare anche il Diavolo. E lo farà ancora da titolare, nello stadio in cuì esordì Strakosha con la maglia della Lazio dei big.