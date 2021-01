Lazio, Reina non esce più dalla porta: ancora avanti su Strakosha per Marassi

Pepe Reina è ancora avanti nel ballottaggio con Strakosha per difendere i pali della Lazio a Genova contro il Genoa. Lo spagnolo, nell’ultimo filone di gare prima della sosta, si è sempre preso la porta biancoceleste, garantendo affidabilità assoluta. L’ex Liverpool ha ripagato le attese, cambiando le gerarchie e relegando temporaneamente Strakosha a secondo portiere. Reina ha giocato da titolare le ultime sette partite dei capitolini, e domani a Marassi è in netto vantaggio sul collega di reparto per guidare la retroguardia degli ospiti.