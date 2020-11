Reina, Immobile e Leiva festeggiano sui social network il successo della Lazio contro il Torino.

La gioia social dopo la vittoria in rimonta per 4-3 in casa del Torino. «Mai mollare», scrive Pepe Reina su Instagram. Messaggio condiviso da Ciro Immobile. «Questo gruppo non molla mai», posta sul web l’attaccante della Lazio, vincitore della Scarpa d’Oro. Lucas Leiva, invece, si complimenta con la squadra: «Bravi ragazzi !! Insieme siamo più forti».