Reina mantiene la porta inviolata contro il Napoli: è la prima volta in casa in questo campionato

La Lazio di Simone Inzaghi batte il Napoli con una grandissima prova di carattere. Le reti di Immobile e Luis Alberto sanciscono il dominio biancoceleste, ma allo stesso tempo bisogna considerare il passo in avanti fatto in fase difensiva.

È giusto considerare la assenze di Mertens, Insigne e Osimhen, ma c’è da sottolineare che, finora, anche Lozano, Politano e lo stesso Petagna si sono fatti fortemente sentire in zona gol. Per questo deve far notizia il primo clean sheet casalingo ottenuta dalla squadra biancoceleste, frutto di una nuova prova difensiva e un Pepe Reina, come al solito, superlativo nei pochi minuti di forcing partenopeo.