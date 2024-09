Lazio, è MAL di trasferta? Baroni vuole scongiurare il DATO negativo: NON succede da quasi 60 anni!

Lazio, mal di trasferta in campionato per i biancocelesti? Baroni vuole scongiurare un dato negativo: ecco di cosa si tratta

Torna in campo la Lazio, che a Torino va in cerca del primo successo esterno di questo campionato. Biancocelesti che, in trasferta fin qui, hanno perso a Udine e Firenze e vogliono scongiurare la terza sconfitta consecutiva lontano da Roma.

Un dato che non accade ormai dal lontano campionato 1969/70. Un record negativo da scongiurare e un motivo in più per tornare al successo oggi.