Lazio, Recanatesi: «Preoccupato per il rinnovo di Simone Inzaghi»

Lazio, Franco Recanatesi ha parlato a Radiosei del rinnovo di Simone Inzaghi

Franco Recanatesi è intervenuto ai microfoni di Radiosei:

«Mi preoccupa la situazione legata al rinnovo di Inzaghi. L’incontro con Lotito non è stato determinante e non sembra esserci la volontà di proseguire il matrimonio. Faccio in bocca al lupo a Roberto Rao per il suo nuovo ruolo. Noi saremo lieti di essere vicini alla società, ma anche la società deve capire che deve essere vicina a tutto il mondo laziale. Raul Moro è stato pagato 6 milioni dalla Primavera del Barcellona, si potrebbe provare a gettarlo nella mischia».