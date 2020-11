Lazio, Recanatesi: «Luis Alberto? Se non gioca, Lotito masochista.»

Il giornalista e scrittore Franco Recanatesi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento Lazio

«Luis Alberto? Se lo spagnolo non gioca con il Crotone, Lotito è come Tafazzi (personaggio dedito al masochismo ideato da Carlo Turati e interpretato da Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ndr). Devono pagare gli altri giocatori, la società e Inzaghi? Il fatto che oggi si sia allenato e abbia partecipato alle prove con la squadra mi fa ben sperare». Così il giornalista e scrittore Franco Recanatesi, intervenuto in serata ai microfoni di Radiosei, su momento della Lazio.