Lazio, rebus difesa: Radu vuole provare

Il difensore della Lazio, uscito per infortunio contro l’Atalanta, potrebbe stringere i denti per l’Inter.

Prova a risorgere Stefan Radu per evitare una notte insonne a Inzaghi e tappare il buco difensivo contro l’Inter. Giovedì non s’erano avute comunicazioni sul “boss” della Lazio, si temeva uno stiramento ai flessori. Le notizie, ufficiose, sono di ieri: l’ecografia cui è stato sottoposto non avrebbe evidenziato lesioni, s’attende l’esito della risonanza, poi si prenderà una decisione. E` tutto rinviato ad oggi. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.