Lazio, Raul Moro: «L’esordio un sogno! Comunque è stata una buona partita»

La Lazio perde contro la Juve, ma per Raul Moro è comunque una serata magica: per lui l’esordio in Serie A coi biancocelesti

Convocazione ed esordio per Raul Moro. Una serata magica, nonostante la sconfitta, per il giocatore che – al termine della gara – parla così a Lazio Style Channel:

«Non mi aspettavo un esordio così. Io pensavo di dover far numero, non di giocare. Sono entrato e l’ho fatto bene. Quella palla? Poteva entrare dentro… Ho pensato subito a mio papà e mia mamma che tutti giorni facevano 60km senza dire nulla, è un sogno che è diventato realtà. Ringrazio sempre il mister per l’esordio in Serie A, la Lega più competitiva delmodno. Sarò sempre grato a lui. Il primo messaggio? Alla mia famiglia, poi procuratore ed amici che mi hanno sempre motivato.

Adesso dobbiamo lavorare, penso che comunque la squadra abbia fatto una bella partita. Dalla prossima sono sicuro che arriveranno punti».