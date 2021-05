Lazio, il rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati: i numeri

La stagione della Lazio può essere riassunta anche nei numeri: ecco infatti il rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati

Concluso il campionato non può non essere tempo di bilanci, di numeri e di statistiche. Ed ecco che Calcio e Finanza ha fatto uno studio su quello che è il rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati. Le cifre della Lazio sono tutte da analizzare.

I biancocelesti in questa speciale e particolare classifica, guidata dallo Spezia, dal Sassuolo e dall’Atalanta, occupano la 12esima posizione. Il tutto è frutto di un monte ingaggi lordo di 75,15 milioni. Quindi, stando alle statistiche, i capitolini hanno speso circa un milioni per ogni singolo punto in classifica.