Lazio, Rambaudi: «Il 10 luglio sentiremo Sarri, spero ci sia chiarezza nel parlare degli obiettivi stagionali. Credo che...»

Lazio, le parole di Rambaudi sulle aspettative in vista della prossima stagione con Sarri: ecco il commento dell’ex biancoceleste

Intervenuto a Radiosei, Roberto Rambaudi ha condiviso le sue aspettative circa il ritorno di Sarri alla Lazio. L’ex centravanti ha espresso le proprie impressioni circa il nuovo tecnico e sulla scelta della società, focalizzandosi anche sul centrocampo che potrebbe essere scendere in campo all’inizio della stagione. Le sue parole ricche di fiducia nelle scelte di Sarri e nelle potenzialità della squadra nella prossima Serie A:

«Il 10 luglio sentiremo Sarri, spero ci sia chiarezza nel parlare degli obiettivi stagionali. Credo che il mercato sarà basato sulle scelte del tecnico, che è arrivato con questa garanzia. Mi aspetto serietà e chiarezza. Le parole devono essere accompagnate dai fatti, non come è successo in precedenza qui alla Lazio. Si prende un allenatore bravo, con un curriculum importante che si pensa possa cambiare la mentalità. Questo si credeva potesse accadere anche alla sua prima esperienza, ma ora sicuramente conosce bene l’ambiente e questo può agevolare tutto».

«Dele-Bashiru mezzala? Potrebbe essere provato, ma al momento non sembra pronto. Rovella-Guendouzi-Fazzini? Vorrei capire come vuole giocare Sarri. Se vuole giocare più in transizione, cioè aspettare e ripartire, o con più domino nella metà campo avversaria oppure con gli esterni d’attacco alti. Dipende. Determina molto la prima punta. Se è Castellanos devi avere dei giocatori che vanno ad invadere l’area di rigore e Guendouzi ce l’ha questa caratteristica ma non vede la porta».