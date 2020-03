Lazio, Rambaudi: «Quanto manca Acerbi. Luis Alberto come Messi»

L’ex giocatore della Lazio ha commentato la vittoria di sabato contro il Bologna, dicendo quanto sia fondamentale Acerbi

Sabato pomeriggio la Lazio ha piegato la squadra di Mihajlovic con le due reti di Luis Alberto e Correa, portandosi al primo posto in solitaria dato che Juventus ed Inter non hanno giocato.

Rambaudi, durante le trasmissioni di ieri sera a Radiosei, ha commentato così la gara: «Con il Bologna vittoria importante perchè ti permette di essere primo. Conferma che questa squadra è in grande saluta. Nel secondo tempo un po’ la squadra ha faticato, ma sapevamo che i rossoblù fossero una squadra ostica. I non titolarissimi hanno fatto un po’ di errori, sono mancati in qualità. Nel complesso comunque risultato ottimo, i primi 30 minuti è stata fantastica. In difesa, comunque, la mancanza di Acerbi si sente tutta. Con un Luis Alberto così puoi fare quello che vuoi, quando si accende è come Messi nel Barcellona».