Scudetto, R. Lukaku: «Lazio e Juve possono frenare»

L’attaccante dell’Inter, su Youtube, ha parlato di come potrà essere avvincente la lotta allo Scudetto, con Lazio e Juventus

Con la possibile ripresa della Serie A, Lazio ed Inter torneranno a dare filo da torcere alla Juventus per la lotta allo Scudetto.

L’attaccante dei nerazzurri Romelu Lukaku, fratello del laziale Jordan, su YouTube ha detto la sua sullo sprint a tre per il primo posto: «La stagione ancora non è finita. Finchè la matematica non dice che è finita e abbiamo ancora un briciolo di speranza dobbiamo crederci. Lazio e Juventus possono comunque perdere una partita, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi».