Lazio, quanto vale questa finale?

Oggi pomeriggio la Lazio di Inzaghi sfiderà la Juventus di Sarri per conquistare il primo trofeo della stagione. Non è una gara come le altre

Solitamente la Supercoppa Italiana non riceve molte attenzioni. Si, è pur sempre un trofeo ed è il primo della stagione ma riesce ad avere meno considerazione popolare addirittura della Coppa Italia.

Quest’anno però le cose sembrano cambiate, questo trofeo vale molto per tutti. Si sente la necessità da parte di tutti di lottare senza tregua per raggiungere la vittoria. Questo succede perché vincere questa partita significherebbe, in primis, battere la squadra migliore d’Italia degli ultimi otto anni e poi la vittoria equivarrebbe a dire la conquista dell’ennesimo trofeo nella storia biancoceleste. Battere ancora una volta i bianconeri, confermerebbe il fatto che la partita dell’Olimpico di tre settimane fa non sia stata un caso e che questa Lazio deve far tremare gli avversari. Per tutto questo ed altro, questa partita vale molto. Vedremo in campo chi crederà di più al valore di questo trofeo.