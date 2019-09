Lazio, quanti impegni: fitto calendario sino alla Supercoppa

Si infittisce il calendario della Lazio: biancocelesti impegnati in Serie A ed Europa League. E a dicembre c’è la Supercoppa con la Juventus

Superata la sosta per le Nazionali, la stagione della Lazio entra nel vivo. Il calendario biancoceleste adesso diventerà più fitto: 21 gare in poco più di tre mesi infatti attendono la squadra di Simone Inzaghi. In media una partita ogni 4.7 giorni, fino alla finale di Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus (21 o 22 dicembre). Si inizia domenica con la trasferta in casa della Spal, poi giovedì esordio europeo in Romania fra le mura amiche del Cluj. Tanti impegni dunque per una Lazio che vuole far bene su tutti i fronti.