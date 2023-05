Lazio in Supercoppa anche da terza in classifica? La combinazione

L’obiettivo della Lazio è quello di qualificarsi alla prossima Supercoppa Italiana: potrebbe bastare anche il terzo posto

Dopo aver agguantato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, ora l’obiettivo della Lazio è quello di assicurarsi la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana.

Come riferito dal Corriere dello Sport, i biancocelesti sarebbero attualmente qualificati in virtù del secondo posto ma potrebbe bastare anche il terzo. L’Inter infatti è già qualificata tramite la finale di Coppa Italia e in caso di secondo posto in campionato si scalerebbe al terzo per decretare la quarta partecipante (le altre due sono il Napoli e la Fiorentina).