Lazio, non solo Champions: quarto anno di fila davanti alla Roma

La qualificazione matematica alla prossima Champions League permette alla Lazio di chiudere per il quarto anno di fila davanti alla Roma

Come riferito dal Corriere dello Sport, la penalizzazione di 10 punti inflitta ieri alla Juventus non solo ha permesso alla Lazio di ottenere la matematica qualificazione in Champions League ma anche di chiudere aritmeticamente il campionato davanti alla Roma.

Per il club di Lotito si tratta del quarto anno consecutivo, segno di una supremazia cittadina evidente.