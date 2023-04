Lazio, Champions vicina: la combinazione per la matematica certezza

La Lazio è molto vicina all’obiettivo Champions League: a Sarri servono 14 punti per centrare la qualificazione. I dettagli

Il secondo posto a quota 61 punti e il vantaggio di 10 punti sulla quinta in classifica (l’Inter al momento) avvicinano sensibilmente la Lazio alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Come riferito dal Corriere dello Sport, se non dovessero riconsegnare i 15 punti alla Juventus, ai biancocelesti basterebbero 14 punti e non perdere lo scontro diretto con l’Inter con 3 gol di scarto (3-1 all’Olimpico) per conquistare la matematica certezza.