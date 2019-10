Lazio, quanti punti persi in rimonta! Ai biancocelesti l’ennesimo record negativo

La Lazio detiene il record negativo di punti persi in rimonta (6) in quest’edizione di Europa League, lo riporta La Gazzetta dello Sport

Al record relativo alla fragile difesa della Lazio, ‘colpita’ da 13 partite consecutive, si aggiunge un altro primato che i biancocelesti avrebbero preferito non avere. I capitolini, riporta La Gazzetta dello Sport, dopo le gare contro Cluj e Rennes hanno lasciato per strada sei punti in seguito a delle rimonte da situazioni di vantaggio. Nessun club ha fatto meglio (o peggio?) nell’attuale edizione di Europa League.