Lazio, la difesa è fragile: perforata in Europa da 13 gare consecutive

La difesa della Lazio in Europa League è perforata da tredici partite consecutive: l’ultimo ‘clean sheet’ risale al 2018

La sconfitta di Glasgow di ieri sera ha lasciato l’amato in bocca in casa Lazio, oltre a ritoccare alcuni record negativi. Per esempio, quello relativo alla difesa biancoceleste, messa sul banco degli imputati spesso e volentieri da tifosi ed addetti ai lavori. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nonostante la retroguardia della squadra di Inzaghi abbia un buon rendimento in campionato, la situazione è profondamente diversa in Europa League. I capitolini vengono perforata da tredici partite consecutive, a partire dalla partita d’andata contro il Salisburgo. L’ultimo ‘clean sheet’ risale al 15 marzo 2018, Dinamo Kiev-Lazio, finita 0-2. Da lì, una serie improponibile di gol subiti, 25 ad essere precisi. Mai nella sua storia, la Lazio aveva collezionato una striscia così lunga di reti subite in Europa.