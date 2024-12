Lazio, l’Olimpico un fattore in Serie A: i punti fatti in casa dai biancocelesti

Lazio che ottiene buoni risultati davanti al proprio pubblico. I punti conquistati dai biancocelesti nel 2024 all’Olimpico

Nel 2024, specialmente da agosto in poi, lo Stadio Olimpico per la Lazio è stato un fattore. I capitolini in casa hanno conquistato 37 punti (20 di questi nelle 9 gare giocate in questa prima parte di stagione). Nell’anno solare, nelle sfide casalinghe disputate in Serie A, la media punti dei biancocelesti è di 1,95 a partita. Una media indicativamente da piazzamento tra i primi quattro/cinque posti.