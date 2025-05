Lazio, Provstgaard scala posizioni: può diventare centrale per il progetto dei biancocelesti, la situazione

Il giocatore della Lazio sta scalando posizioni con il passare del tempo e nell’immediato futuro potrebbe diventare un punto di riferimento

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte al big match di sabato contro la Juve, con la squadra di Baroni che ha un solo risultato a disposizione se vorrà provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Come analizzato nei giorni precedenti sarà piena emergenza quella legata ai terzini, con Hysaj squalificato e con Lazzari e Nuno Tavares che non sembrano farcela. Sono da valutare anche le condizioni di Marusic e proprio per questo, stando a come analizzato dal Corriere dello Sport, potrebbe scendere in campo Provstgaard, che si sta adattando a terzino e che potrebbe diventare un nuovo punto fermo nella Lazio che verrà.

L’infortunio di Patric gli ha consentito di guadganare minutaggio e fiducia di tutto l’ambiente e considerando anche la sua giovane età (2003), può diventare centrale per i biancocelesti.