Lazio, Provstgaard: «Mi sono allenato in un ambiente che è tra i migliori d’Europa. Grazie al percorso che ho fatto, sono migliorato»

Lazio, le parole di Provstgaard in vista delle prossime partite della propria Nazionale, la Danimarca U21

A prendere parola nel ritiro della Danimarca Under 21 è stato Oliver Provstgaard. Il difensore della Lazio ha infatti fatto riferimento all’Europeo di categoria che giocherà presto con la sua Nazionale e, per l’occasione, ha parlato anche della sua esperienza capitolina iniziata a gennaio. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

«Mi sono allenato in un ambiente che è uno dei migliori in Italia e in Europa. Grazie al percorso che ho fatto al Vejle, sono solo migliorato come giocatore. Adesso mi sento anche più in forma, quindi sono sicuramente in una situazione migliore rispetto a quando sono arrivato a gennaio».