Lazio, provino Immobile: il giocatore sarà valutato questa mattina

Immobile sarà valutato questa mattina. L’attaccante della Lazio potrebbe non esserci per la sfida contro la Fiorentina

Altra tegola in casa Lazio. Immobile in forte dubbio. L’attaccante potrebbe rimanere fuori dalla gara contro la Fiorentina per un fastidio al polpaccio (eri si era parlato di dolore alla caviglia e al tallone), nonostante rientri tra i convocati di Inzaghi.

Questa mattina sarà valutato a Formello, il mister – nonostante Ciro sia uno che stringe i denti – non ha alcuna intenzione di rischiare il suo giocatore più prezioso. Il calendario di gennaio è fitto e Inzaghi non può permettersi di perdere altre pedine.