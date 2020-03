Lazio, si continua con Proto ma nel futuro si pensa a Micai

Lazio, Proto sarà il secondo di Strakosha anche nella prossima stagione ma per il futuro si guarda alla Salernitana

Campionato fermo e quindi la società iniziano a pensare al futuro e anche al calciomercato. In casa Lazio Silvio Proto ha un contratto di un altro anno e mezzo e proprio per questo motivo con molta probabilità sarà lui il vice Strakosha almeno per la prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport per il futuro però gli occhi sono su Alessandro Micai, estremo difensore della Salernitana. Il portiere infatti fino a qui si è messo in mostra positivamente nella squadra campana.