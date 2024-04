Lazio, per la prossima stagione il club ha in mente un restyling completo: tutti i dettagli sulla prossima annata

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio per la prossima stagione avrebbe in mente di fare un restyling completo: per celebrare i 125 anni del club sarà annunciato, infatti, un nuovo logo.

I cambiamenti in casa biancoceleste sono già partiti quest’anno, dal cambio di allenatore in panchina passando da Sarri a Tudor, ma le novità sembra proprio che proseguiranno anche nella prossima stagione.