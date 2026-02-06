Lazio progetto nel solco di Atalanta e Como? Ecco cosa filtra sui biancocelesti

La Lazio in questa sessione di mercato tra plusvalenze e acquisti in prospettiva vuole mettere le basi per una strategia che punti sul futuro

La Lazio sta vivendo un momento di grande trasformazione, come ha recentemente spiegato il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il dirigente ha definito questo periodo come un “anno zero”, in cui il club sta cercando di gettare le basi per un futuro solido e sostenibile. Con una finestra di trasferimenti bloccata e un mercato invernale focalizzato principalmente su giovani talenti e plusvalenze, la Lazio sta cercando di impostare una strategia a lungo termine.

Lazio, un “anno zero” di ricostruzione

Come dichiarato dallo stesso Angelo Fabiani, la Lazio ha intrapreso un percorso di crescita che punta sulla programmazione step by step. Dopo una sessione di mercato che ha visto l’acquisto di giovani promettenti per lo più, l’obiettivo è costruire un progetto che rispecchi quello di realtà come l’Atalanta e il Como, squadre che hanno saputo valorizzare talenti emergenti per poi inserirli in un contesto competitivo.

Il progetto della Lazio: giovani e programmazione a lungo termine

L’idea di Fabiani è chiara: evitare passi troppo lunghi e puntare su giovani con la voglia di affermarsi, costruendo gradualmente una squadra capace di competere ai massimi livelli. La Lazio, quindi, si prepara a una fase di transizione, in cui ogni mossa verrà valutata con attenzione per garantire una crescita costante e una sostenibilità economica.

Con questa visione a lungo termine, la Lazio si posiziona come un club che guarda al futuro con ambizione, ma con la consapevolezza che ogni passo deve essere fatto con cautela e strategia. Il progetto di Angelo Fabiani è un chiaro segno di come il club stia cercando di costruire un percorso solido e duraturo, puntando su un mix di giovani talenti e con la volontà di riconquistare i tifosi!

