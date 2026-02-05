Connect with us

News

Lazio, infortuni pesanti in vista della trasferta contro la Juventus: le ultime

Published

2 ore ago

on

By

Dia
Dia

Lazio, qual è la situazione della squadra di Sarri in vista della delicatissima sfida contro i bianconeri di Spalletti: le ultime

La Lazio si prepara ad affrontare una trasferta difficile a Torino contro la Juventus di Spalletti. Il match, previsto per domenica, si preannuncia come una sfida complicata, soprattutto considerando l’ottimo momento di forma dei bianconeri. Tuttavia, le difficoltà per la Lazio non si fermano al solo avversario, ma anche alle assenze che potrebbero pesare sulla squadra di Maurizio Sarri.

L’infermeria della Lazio: Dia e Lazzari a rischio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri rischia di dover fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, che si sono fermati a causa di problemi muscolari. La loro assenza complicherebbe ulteriormente i piani di Sarri, che dovrà cercare soluzioni alternative per affrontare un match cruciale contro una delle squadre più forti del campionato.

Con Dia e Lazzari fuori causa, Sarri dovrà valutare le alternative per mantenere la competitività della squadra, in un contesto in cui ogni punto è fondamentale per rimanere nelle posizioni di vertice.

LEGGI ANCHE: Ratkov dal primo minuto o Maldini da falso nove? Ecco cosa filtra da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×