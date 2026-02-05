News
Lazio, infortuni pesanti in vista della trasferta contro la Juventus: le ultime
Lazio, qual è la situazione della squadra di Sarri in vista della delicatissima sfida contro i bianconeri di Spalletti: le ultime
La Lazio si prepara ad affrontare una trasferta difficile a Torino contro la Juventus di Spalletti. Il match, previsto per domenica, si preannuncia come una sfida complicata, soprattutto considerando l’ottimo momento di forma dei bianconeri. Tuttavia, le difficoltà per la Lazio non si fermano al solo avversario, ma anche alle assenze che potrebbero pesare sulla squadra di Maurizio Sarri.
L’infermeria della Lazio: Dia e Lazzari a rischio
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri rischia di dover fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, che si sono fermati a causa di problemi muscolari. La loro assenza complicherebbe ulteriormente i piani di Sarri, che dovrà cercare soluzioni alternative per affrontare un match cruciale contro una delle squadre più forti del campionato.
Con Dia e Lazzari fuori causa, Sarri dovrà valutare le alternative per mantenere la competitività della squadra, in un contesto in cui ogni punto è fondamentale per rimanere nelle posizioni di vertice.
