Lazio Primavera, Serra decide la partita con il Milan! Successo esterno per i biancocelesti

Lazio Primavera, la formazione U 20 di mister Francesco Punzi ha portato a casa tre punti importanti nella trasferta sul campo del Milan

La Lazio Primavera ha conquistato una vittoria fondamentale nella giornata odierna contro il Milan, vincendo per 1-0 grazie a un gol decisivo di Federico Serra. Il match, giocato a Milano, è stato caratterizzato da una partita intensa e fisica, con ben tre cartellini rossi estratti dall’arbitro, uno dei quali a carico della squadra biancoceleste.

Nonostante la difficoltà, i giovani della Lazio sono riusciti a mantenere la calma e portare a casa un successo che li avvicina sempre più alla zona playoff.

Lazio Primavera ottiene il quarto successo consecutivo

La vittoria di oggi, che segna il quarto successo consecutivo per la formazione allenata da Francesco Punzi, è stata resa ancora più importante dal fatto che arriva in un campo difficile come quello del Milan. La Lazio si è dimostrata compatta e determinata, riuscendo a segnare subito grazie a Federico Serra, che ha approfittato di un’incertezza difensiva per siglare il gol che ha deciso l’incontro al quarto minuto.

La zona playoff sempre più vicina

Con questa vittoria, i biancocelesti si trovano ora a soli due punti dalla zona playoff, un traguardo che sembra sempre più alla portata della squadra. La formazione biancoceleste ha dimostrato un’ottima crescita nelle ultime settimane, con prestazioni solide e una difesa che si è rivelata impenetrabi.

La Lazio Primavera sta costruendo un cammino che la sta portando a competere per le posizioni che danno accesso ai playoff, l’obiettivo stagionale dei giovani biancocelesti.

