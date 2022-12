Lazio Primavera, l’elogio del club: «Quarta vittoria consecutiva» – FOTO

Quarta vittoria consecutiva per la Lazio Primavera di mister Sanderra. E arriva anche l’elogio via social dello stesso club

«Quattro reti e quattro vittorie consecutive per la squadra di Sanderra. Doppietta di Crespi, in gol anche Colistra e G. Rossi», questo quanto scritto per accompagnare qualche scatto del match odierno.