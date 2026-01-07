Lazio Primavera fuori dalla Coppa Italia! Passa l'Hellas Verona ai rigori - Lazio News 24

News
Lazio Primavera fuori dalla Coppa Italia! Passa l’Hellas Verona ai rigori
Lazio Primavera, la squadra di Francesco Punzi è stata battuta nella sfida odierna contro i coetanei dell’Hellas Verona: decisivi i rigori
La Lazio Primavera del tecnico Francesco Punzi oggi è scesa in campo in trasferta contro l’Hellas Verona. La gara era valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2025-2026.
I tempi regolamentari sono finiti sull’1-1, al vantaggio scaligero targato Akale (9′) ha risposto Sulejamani da dischetto (89′). Sono stati decisivi i calci di rigore, nei quali tre errori dei biancelesti hanno regalato il passaggio del turno alla formazione veneta U 20!
LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, accelerata biancoceleste! Oggi si chiude? Ecco le novità
News
Castellanos non c’è più, la Lazio non perde un bomber: spesso poco incisivo, raramente determinante nel risultato
Castellanos alla Lazio non è mai stato di certo un bomber, ma andiamo ad analizzare nello specifico quanti gol ha...
Taylor Lazio, Fabiani spinge per il centrocampista dell’Ajax: le novità
Taylor Lazio, passi in avanti nella trattativa per il giocatore designato per rimpiazzare Matteo Guendouzi (in uscita verso il Fenerbahce)....
Rinnovo Marusic, la priorità della Lazio è blindare il montenegrino! Le novità
Rinnovo Marusic, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo relativo al contratto del classe 92′ Con il rinnovo di Toma...