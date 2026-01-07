Lazio Primavera fuori dalla Coppa Italia! Passa l'Hellas Verona ai rigori - Lazio News 24

Lazio Primavera, la squadra di Francesco Punzi è stata battuta nella sfida odierna contro i coetanei dell’Hellas Verona: decisivi i rigori

La Lazio Primavera del tecnico Francesco Punzi oggi è scesa in campo in trasferta contro l’Hellas Verona. La gara era valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2025-2026.

I tempi regolamentari sono finiti sull’1-1, al vantaggio scaligero targato Akale (9′) ha risposto Sulejamani da dischetto (89′). Sono stati decisivi i calci di rigore, nei quali tre errori dei biancelesti hanno regalato il passaggio del turno alla formazione veneta U 20!

