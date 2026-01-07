 Lazio Primavera fuori dalla Coppa Italia! Passa l'Hellas Verona ai rigori - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio Primavera fuori dalla Coppa Italia! Passa l’Hellas Verona ai rigori

Published

4 ore ago

on

By

Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

Lazio Primavera, la squadra di Francesco Punzi è stata battuta nella sfida odierna contro i coetanei dell’Hellas Verona: decisivi i rigori

La Lazio Primavera del tecnico Francesco Punzi oggi è scesa in campo in trasferta contro l’Hellas Verona. La gara era valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2025-2026.

I tempi regolamentari sono finiti sull’1-1, al vantaggio scaligero targato Akale (9′) ha risposto Sulejamani da dischetto (89′). Sono stati decisivi i calci di rigore, nei quali tre errori dei biancelesti hanno regalato il passaggio del turno alla formazione veneta U 20!

LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, accelerata biancoceleste! Oggi si chiude? Ecco le novità

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.