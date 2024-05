Lazio Primavera, Sanderra: «Oggi è merito del gruppo. Ora bisogna recuperare le energie e poi…». Le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore della Lazio Primavera Stefano Sanderra ha parlato del passaggio del turno. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Oggi è un’altra grande soddisfazione, è stata un’altra perla sul grande lavoro di due anni. Sono contento dei ragazzi perché hanno raccolto qualcosa di importante. Eliminare una squadra come il Milan non è da tutti. Abbiamo fatto un grande lavoro di collettivo, mettendo a disposizione indiviualità, grande cuore e sofferenza, che è il nostro marchio di fabbrica. Questa è una squadra matura, per il lavoro, la mentalità. Oggi gli ho detto di non speculare sul vantaggio, paradossalmente aver preso gol presto è stato meglio. Sana ha fatto un gran gol e un bel lavoro difensivo. Non è merito dei singoli ma del collettivo, per un impresa così serve questo spirito.

C’è un grande lavoro parte dello staff, dei ragazzi e devo dire che sto intervenendo sempre meno, questo signidica che la squdra sa quello che deve fare. Bastano poche parole e uno sguardo, significa che hanno interiorizzato una filosofia.

Ora bisogna recuperare energie, curare i dettagli, oggi abbiamo speso tanto e tra tre giorni incontriamo una squadra fresca, brillante, con grande gioco. Abbiamo sofferto tanto a casa loro e sappiamo che ci vorrà sforzo immane, ma abiamo dimostrato di essere capaci di tutto. Abbiamo poche possibilità ma ce le giochiamo fino in fondo.

Il derby è a sé, sappiamo che la Roma è fortissima ma ora abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi, del lavoro e del collettivo. Più che guardare gli altri, guardiamo nella nostra mente. Prepariamoci a un’altra battaglia».