Lazio Primavera, Sanderra a Ente Morale: «Complimenti per l’iniziativa»

Il mister della Lazio Primavera, Stefano Sanderra, nella puntata odierna di Ente Morale, ha rilasciato queste dichiarazioni:

FATTORE PSICOLOGICO – «Sono contento che uno dei fattori della prestazione dei giochi sportivi, quello psicologico sia coltivato e sviluppato. Complimenti per questa bella iniziativa che la Lazio sta coltivando. Oggi siamo in un mondo di numeri, ma c’è poi un’area molto molto grande che delle volte si ha timore a affrontarla e di cui si parla sempre troppo poco. Ci sono delle cose che non si possono numerare, l’anima della squadra la possiamo quantificare? »

LA FIGURA DELL’ALLENATORE – «Una volta che un allenatore entra nella testa dei giocatori poi fa tutto. Ho visto tanti talenti che con la loro pigrizia e poca attivazione mentale non sono riusciti a arrivare e invece, altri che con la loro durezza mentale sono riusciti a arrivare. Lo spogliatoio è fatto di energia, quella positiva o quella bloccata poi si sente. C’è un mare da analizzare sempre calcolando che l’approccio psicologico di un allenatore verso la squadra va sottolineato e deve essere individuale, ogni giocatore ha la sua chiave. Quello che dice l’allenatore non è Vangelo, può essere condivisa ma deve esserci un confronto con i giocatori»